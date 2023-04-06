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Ндомбеле: «При Конте у меня не было другого варианта, кроме как уйти из «Тоттенхэма»

06 Апреля 2023 • 11:45 Комментировать
Лечче
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Наполи
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07.04 20:00

Полузащитник «Наполи» Танги Ндомбеле рассказал, почему покинул «Тоттенхэм». Напомним, француз выступает за «партенопеи» на правах аренды и до сих пор принадлежит «шпорам».

«При Конте у меня не было другого варианта, кроме как уйти из «Тоттенхэма». Я очень счастлив, что выбрал «Наполи». Я хотел показать, на что способен на поле, но мне сразу дали понять, что я не буду первым вариантом в основу», – цитирует Ндомбеле журналист Фабрицио Романо.

Ндомбеле в нынешнем сезоне отметился одним голом за «Наполи» в чемпионате Италии. 26-летний полузащитник может стать победителем Серии А, ведь его команда за 10 туров до конца лидирует в таблице с отрывом в 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Наполи Танги Ндомбеле
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ЛЕЧЧЕ НАПОЛИ
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