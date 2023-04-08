В субботу «Тоттенхэм» принимал «Брайтон» в календарном матче Премьер-лиги. Перед игрой рулевой «чаек» Роберто де Дзерби будто бы отчитывал своего коллегу из «шпор» в лице Кристиана Стеллини по непонятным причинам. Напряжение в районе технических зон царило и по ходу матча. Дошло до того, что де Дзерби и Стеллини получили по красной карточке во втором тайме.

«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» на своём поле со счётом 2:1. Лондонская команда продолжает борьбу за финиш в зоне Лиги чемпионов.

Напомним, что Кристиан Стеллини недавно принял «Тоттенхэм» на временной основе. Произошло это после отставки Антонио Конте.