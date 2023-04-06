«Бавария» рассматривает трёх форвардов на лето

Мюнхенская «Бавария» ближайшим летом планирует приобрести нового нападающего. По информации от Kicker, в руководстве клуба в данный момент обсуждаются три кандидатуры: Виктор Осимхен из «Наполи», Рандаль Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта» и Гарри Кейн из лондонского «Тоттенхэма».

Проблема заключается в том, что летом каждый из этих футболистов гарантировано будет стоить минимум 100 миллионов евро, а это значит, что «Баварии» придётся побить свой трансферный рекорд, чтобы привести в команду одного из желаемых форвардов. Вероятно, руководство продолжит поиски и остановит выбор на более бюджетном варианте.