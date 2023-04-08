Данк забил в своём 200-м матче в рамках чемпионата Англии за «Брайтон»

В рамках тридцатого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» принимает дома «Брайтон», и уже в первом тайме команды обменялись голами - за «шпор» забил корейский нападающий Сон Хынмин, а за «чаек» - центральный защитник Льюис Данк.

Как оказалось, ветеран «Брайтона» сделал это в своем двухсотом матче за клуб в рамках чемпионата Англии, с учетом всех лиг. При этом это был его первый гол сезоне, а выступает Данк за свой нынешний клуб аж с 2010 года.

Следить за событиями игры между лондонским «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.