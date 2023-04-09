Стеллини прокомментировал стычку с де Дзерби

Еще перед началом матча между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» в рамках тридцатого тура чемпионата Англии итальянский наставник «чаек» Роберто де Дзерби начал что-то энергично объяснять своему соотечественнику Кристиану Стеллини, но и во время игры они доболтались до взаимного удаления с поля.

Стеллини прокомментировал, что произошло.

- Я не хочу впрягаться в такие баталии и выглядеть агрессивным человеком. Я думаю об игре и о команде. Наверное, мы оба были злыми, но в целом я дружественный человек. Я люблю футбол. Я никогда не устраиваю шоу, - цитирует слова Кристиана Стеллини BBC Sport.