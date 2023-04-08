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«Тоттенхэм» с помощью ВАРа дожал «Брайтон»

08 Апреля 2023 • 19:00 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Брайтон
окончен

«Тоттенхэм» и «Брайтон» провели событийный матч 30-го тура Премьер-лиги. Сон Хынмин уже на первых минутах великолепным ударом вколотил мяч в сетку. Тут же метров с 11 отличился Каору Митома, но гол отменили из-за игры рукой. Мойсес Кайседо из-за штрафной пробил в штангу.  Под конец тайма сработал угловой у гостей, и Льюис Данк сравнял счет, выиграв борьбу в воздухе. Данни Уэллбек ударил метров с 15 в цель, но и этот мяч не засчитан из-за игры рукой. А вот гол Гарри Кейна с линии штрафной в левый угол ворот не было повода отменить - 2:1. Добавим, что на 60-й минуте арбитр удалил со скамеек слишком нервничающих наставников.

Лондонцы идет на пятом месте, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:1Брайтон
(1:0) Хын-Мин Сон10'  
  34'Данк Льюис (1:1)
(2:1) Кейн Гарри79'  
Льорис УгоРомеро КристианДайер ЭрикЛенгле КлеманПорро ПедроСкипп Оливер 88' (Сарр Пап Матар ( 88') Хёйбьерг Пьер-Эмиль  87'Перишич Иван  68'Кулушевски Деян 78' (Данджума Арно ( 78') Кейн ГарриХын-Мин Сон
Запасные: Танганга ДжафетМандл РомейнРишарлисонСанчес ДавинсонДевайн АлфиОстин БрендонФорстер Фрейзер
Стил ДжейсонВельтман Йоел 86' (Энсисо Хулио ( 86') Данк ЛьюисКолуилл Леви 69' (Уэбстер Адам ( 69') Эступиньян ПервисГросс Паскаль  64'Кайседо МойсесМарч СоломонМакаллистер АлексисМитома КаоруУэлбек Данни 66' (Фергюсон Эван ( 66')
Запасные: Санчес РобертFacundo BuonanotteГилмор БиллиУндав ДенизВан Хеке Ян-ПольАйяри Ясин
08 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон
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