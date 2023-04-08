«Тоттенхэм» с помощью ВАРа дожал «Брайтон»

«Тоттенхэм» и «Брайтон» провели событийный матч 30-го тура Премьер-лиги. Сон Хынмин уже на первых минутах великолепным ударом вколотил мяч в сетку. Тут же метров с 11 отличился Каору Митома, но гол отменили из-за игры рукой. Мойсес Кайседо из-за штрафной пробил в штангу. Под конец тайма сработал угловой у гостей, и Льюис Данк сравнял счет, выиграв борьбу в воздухе. Данни Уэллбек ударил метров с 15 в цель, но и этот мяч не засчитан из-за игры рукой. А вот гол Гарри Кейна с линии штрафной в левый угол ворот не было повода отменить - 2:1. Добавим, что на 60-й минуте арбитр удалил со скамеек слишком нервничающих наставников.

Лондонцы идет на пятом месте, соперник - восьмой.