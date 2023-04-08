«Тоттенхэм» с помощью ВАРа дожал «Брайтон»

«Тоттенхэм» и «Брайтон» провели событийный матч 30-го тура Премьер-лиги. Сон Хынмин уже на первых минутах великолепным ударом вколотил мяч в сетку. Тут же метров с 11 отличился Каору Митома, но гол отменили из-за игры рукой. Мойсес Кайседо из-за штрафной пробил в штангу. Под конец тайма сработал угловой у гостей, и Льюис Данк сравнял счет, выиграв борьбу в воздухе. Данни Уэллбек ударил метров с 15 в цель, но и этот мяч не засчитан из-за игры рукой. А вот гол Гарри Кейна с линии штрафной в левый угол ворот не было повода отменить - 2:1. Добавим, что на 60-й минуте арбитр удалил со скамеек слишком нервничающих наставников.
Лондонцы идет на пятом месте, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Хын-Мин Сон10'
|34'Данк Льюис (1:1)
|(2:1) Кейн Гарри79'
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Ленгле Клеман•Порро Педро•Скипп Оливер88' (Сарр Пап Матар (88') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль• 87'Перишич Иван• 68'Кулушевски Деян78' (Данджума Арно (78') •Кейн Гарри•Хын-Мин Сон
Стил Джейсон•Вельтман Йоел86' (Энсисо Хулио (86') •Данк Льюис•Колуилл Леви69' (Уэбстер Адам (69') •Эступиньян Первис•Гросс Паскаль• 64'Кайседо Мойсес•Марч Соломон•Макаллистер Алексис•Митома Каору•Уэлбек Данни66' (Фергюсон Эван (66')
08 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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