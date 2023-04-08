В «Тоттенхэме» окончательно разочаровались в де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби разочаровал руководство «Тоттенхэма».

Во время субботнего матча между «чайками» и «шпорами» де Дзерби повздорил с временным наставником «Тоттенхэма» Кристианом Стеллини – в итоге оба увидели перед собой красную карточку. Согласно сведениям журналиста Мэтта Лоу, боссы «Тоттенхэма», рассматривающие де Дзерби на пост постоянного наставника команды, окончательно разочаровались в итальянце из-за его непростого характера. Сегодняшние инциденты лишь подтвердили опасения, которые были у представителей лондонцев ранее.

Напомним, что «Тоттенхэм» остаётся без постоянного главного тренера с момента ухода Антонио Конте.