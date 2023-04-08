Сон прокомментировал свой 100-й гол в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин поделился эмоциями после своего сотого гола в Английской премьер-лиге.

Южнокорейский футболист отличился на десятой минуте сегодняшнего поединка против «Брайтона», который завершился победой «шпор» со счётом 2:1.

«Я мечтал об этом достижении. Я не смог бы этого добиться без товарищей по команде. Забить сто голов в Премьер-лиге – это нечто фантастическое, – рассказывает форвард, цитируемый BBC. – Надеюсь, этим достижением я смогу вдохновить всех азиатских и южнокорейских игроков – хочу, чтобы они верили, что тоже могут этого добиться», – заявил Сон.