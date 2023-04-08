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Наставник «Фейеноорда» - серьёзный претендент на должность тренера «Тоттенхэма»

08 Апреля 2023 • 03:04 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
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Через 12 ч. 29 мин.

Мы уже сообщали о том, что лондонский «Тоттенхэм» рассматривает Арне Слота, нынешнего наставника лидирующего в чемпионате Нидерландов «Фейеноорда», в качестве возможной замены для ушедшего итальянского специалиста Антонио Конте.

Как уточняет The Express, сделка вполне вероятна - Слота можно назвать одним из главных претендентов, переговоры есть, это не праздный интерес. Ранее Слот, что любопытно, отверг предложение «Лидса».

В следующем туре английского чемпионата «Тоттенхэм» примет в домашних условиях «Брайтон». Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фейеноорд Арне Слот
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