Наставник «Фейеноорда» - серьёзный претендент на должность тренера «Тоттенхэма»

Мы уже сообщали о том, что лондонский «Тоттенхэм» рассматривает Арне Слота, нынешнего наставника лидирующего в чемпионате Нидерландов «Фейеноорда», в качестве возможной замены для ушедшего итальянского специалиста Антонио Конте.

Как уточняет The Express, сделка вполне вероятна - Слота можно назвать одним из главных претендентов, переговоры есть, это не праздный интерес. Ранее Слот, что любопытно, отверг предложение «Лидса».

В следующем туре английского чемпионата «Тоттенхэм» примет в домашних условиях «Брайтон». Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.