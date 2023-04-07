«Тоттенхэм» вновь лидирует в гонке за Мэддисона

Лондонский «Тоттенхэм» вновь вырвался в лидеры за креативного полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. По информации Football Insider, боссы «шпор» видят в англичанине звезду АПЛ и сделают всё возможное, чтобы подписать его грядущим летом. Тем более, «Тоттенхэму» в полузащиту необходим креативный игрок.

Ранее сообщалось об интересе к Мэддисону двух других английских клубов из первой десятки АПЛ – «Ливерпуля» и «Ньюкасла».

Напомним, что «Лестер», игроком которого является Мэддсион, в текущем сезоне очень близок к тому, чтобы покинуть АПЛ и вылететь в Чемпионшип.

На счету Мэддисона в текущем сезоне 24 матча за «лис» во всех официальных турнирах, в них он смог девять раз забить гол и отдать шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до середины следующего календарного года.