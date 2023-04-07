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Каррагер: «Предстоящий матч с «Ливерпулем» – важнейший для «Арсенала» со времён Венгера»

07 Апреля 2023 • 21:59 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1 2.80 X 3.70 2 2.35
09.04 18:30

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о важности ближайшего матча для «Арсенала».

Лондонцы возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, на восемь очков опережая «Манчестер Сити» при одном матче в запасе у «горожан». 9 апреля команда Микеля Артеты сыграет против «Ливерпуля» на «Энфилде».

«Если «Арсенал» победит в этом матче, люди начнут всерьёз считать, что команда достойна титула. Эта игра станет важнейшей для клуба со времён работы в нём Арсена Венгера», – приводит Sky слова Каррагера.

Напомним, что в предыдущей встрече «Арсенал» в родных стенах обыграл «Лидс» (4:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Джейми Каррагер
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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