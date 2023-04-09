«Ливерпуль» и «Арсенал» огласили составы на очную битву

Украшением воскресного футбольного вечера должен стать матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» в рамках 30-го тура Английской премьер-лиги.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп решил включить в стартовый состав команды таких игроков: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Салах, Гакпо, Жота.

Рулевой «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Рамсдейл, Уайт, Габриэл, Холдинг, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

Футболисты и зрители на «Энфилде» услышат стартовый свисток в 18:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.