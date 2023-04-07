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Гакпо признался, что всё ещё привыкает к позиции центрфорварда

07 Апреля 2023 • 01:05 Комментировать
Ливерпуль
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Арсенал
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09.04 18:30

Нидерландский молодой игрок атаки «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, что до сих пор чувствует себя странно на позиции центрального нападающего. На острие атаки его использует главный тренер «красных» Юрген Клопп. И статистику нидерландца на этой позиции вряд ли можно назвать фееричной.

«Не уверен, что в будущем я и дальше буду играть в центре атаки. Вам лучше спросить об этом у нашего тренера. Для меня непросто привыкать к новой роли», - цитирует Гакпо 90min.

Напомним, что воспитанник ПСВ из Эйндховена Гакпо стал игроком «Ливерпуля» в конце прошлого календарного года, за новую команду у него на счету четыре гола в 16 проведённых матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Коди Гакпо
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