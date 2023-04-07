Гакпо признался, что всё ещё привыкает к позиции центрфорварда

Нидерландский молодой игрок атаки «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, что до сих пор чувствует себя странно на позиции центрального нападающего. На острие атаки его использует главный тренер «красных» Юрген Клопп. И статистику нидерландца на этой позиции вряд ли можно назвать фееричной.

«Не уверен, что в будущем я и дальше буду играть в центре атаки. Вам лучше спросить об этом у нашего тренера. Для меня непросто привыкать к новой роли», - цитирует Гакпо 90min.

Напомним, что воспитанник ПСВ из Эйндховена Гакпо стал игроком «Ливерпуля» в конце прошлого календарного года, за новую команду у него на счету четыре гола в 16 проведённых матчах во всех турнирах.