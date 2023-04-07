Клопп рассказал, почему «Ливерпуль» не смог переиграть «Челси»

В своем последнем матче «Ливерпуль» не смог выиграть у «Челси», команды сыграли по нулям. Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля», считает, что его коллектив не распоряжался должным образом мячом, и потому его команда не преуспела.

- Нашей главной проблемой было то, что у нас был мяч, но мы отдавали его. А так не должно быть. Я люблю страстную, увлекательную игру. Теперь у нас новый шанс, мы постараемся заставить «Арсенал» побегать, и нам потребуется поддержка наших трибун, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

«Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом» в понедельник, девятого апреля.