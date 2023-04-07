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Кэрролл рассказал об оскорблениях от болельщиков «Ливерпуля»

07 Апреля 2023 • 17:22 Комментировать
Ливерпуль
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Арсенал
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09.04 18:30

Бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл рассказал об оскорблениях, которые слышал в свой адрес от фанатов «красных».

Футболист признался, что очень трудно принимать оскорбления от людей, которые сами никогда не играли в футбол. По словам Кэрролла, в такой ситуации необходимо как можно быстрее стереть негатив из своей памяти и не зацикливаться на нём.  

«Когда я получил травму в «Ливерпуле», я получил много оскорблений. Я должен был понять, что всё это не имеет значения – если вслушиваться в подобное, то можно создать много проблем для себя», — приводит слова Кэрролла Mirror.

Напомним, нападающий защищал цвета «Ливерпуля» с 2011 по 2013 год. В общей сложности за «красных» английский футболист провёл 58 матчей, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. В настоящий момент 34-летний Кэрролл выступает за «Рединг».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рединг Энди Кэрролл
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