Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ливерпуль - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

09 Апреля 2023 • 02:22 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1 2.70 X 3.65 2 2.50
Через 15 ч. 0 мин.

Главный матч дня в Англии - битва «Ливерпуля» и «Арсенала». «Красные» снова выдают безвыигрышную серию - поражения от «Борнмута» и «Манчестер Сити», а также ничья с «Челси». Сегодня им будет противостоять еще один топ-клуб, который уверенно лидирует на протяжении всего сезона, а также в последних турах стабильно берет очки по максимуму.

Игра должна получиться интересной, а посмотреть ее можно на «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
4
48.00 7.40 1.12
Видео
09.04.23 в 16:00
Лидс Лидс
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.24 3.55 3.20
Видео
09.04.23 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
2.55 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
03:00 · Англия. Премьер-лига
Романо: «В «Лестере» уверены, что назначение Марша будет завершено в воскресенье»
02:48 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» принял решение по будущему Кейна
01:11 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Челси» оставит Лэмпарда на следующий сезон
08 Апреля
23:54 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» окончательно разочаровались в де Дзерби
23:46 · Англия. Премьер-лига
Месси и де Брёйне делят звание лучшего ассистента Европы в текущем сезоне 1
23:39 · Англия. Премьер-лига
Будущее Маунта в «Челси» будет зависеть от нового постоянного тренера команды
22:50 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – о 100-м ассисте в АПЛ: «Я горжусь, но это не только моя заслуга»
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 9 апреля 2023
22:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Холанн находится на уровне Месси и Роналду»
22:07 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Игроки «Арсенала» могут не справиться с давлением на «Энфилде»
21:57 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, будет ли смотреть матч «Арсенала» против «Ливерпуля»
21:56 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис сделал смелый прогноз на матч «Ливерпуля» и «Арсенала»
21:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Нам повезло забить в конце первого тайма»
21:39 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард высказался о проблемах «Челси» с забитыми голами
21:16 · Англия. Премьер-лига
Кевин де Брёйне отдал 100-ю голевую передачу в АПЛ
Все новости
Рекомендуем