Ливерпуль - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня в Англии - битва «Ливерпуля» и «Арсенала». «Красные» снова выдают безвыигрышную серию - поражения от «Борнмута» и «Манчестер Сити», а также ничья с «Челси». Сегодня им будет противостоять еще один топ-клуб, который уверенно лидирует на протяжении всего сезона, а также в последних турах стабильно берет очки по максимуму.

Игра должна получиться интересной, а посмотреть ее можно на «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.