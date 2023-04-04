Тавареш ещё не обсуждал своё будущее с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» пока не определился, что собирается делать со своим крайним защитником Нуну Таварешом. Напомним, португалец в нынешнем сезоне засчитает цвета французского «Марселя» на правах аренды.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист пока не обсуждал своё будущее с руководством «Арсенала». Отмечается, что переговоры запланированы на май.

Тавареш ушёл из «Арсенала» спустя всего год после своего трансфера из лиссабонской «Бенфики». В нынешнем сезоне португалец провёл в чемпионате Франции 25 матчей, где отметился 6 забитыми голами. Ранее сообщалось, что «Марсель» не планирует выкупать защитника в конце сезона.