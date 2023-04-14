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Артета высказался о реакции Зинченко на голевую ошибку

14 Апреля 2023 • 20:01 Комментировать
Ливерпуль
2:2
Арсенал
окончен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике Александре Зинченко. В матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2) хавбек допустил результативную ошибку, а после замены расплакался.

«У Зинченко была обычная реакция, нет никаких проблем. Такие футболисты, которые уже были чемпионами, всегда привносят что-то новое в команду. Сейчас мы — лидеры и можем завоевать золотые медали, но для этого необходимо идеально выполнять все требования», — цитирует Артету Football London.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко
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