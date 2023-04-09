Артета: «У нас есть возможность»

В центральном матче тридцатого тура английского чемпионата «Ливерпуль» принимает дома «Арсенал», и накануне игры наставник «канониров» Микель Артета поделился с журналистами своим видением потенциального успеха и того, что для него надо будет сделать.

- Мы должны быть в нашей оптимальной кондиции, как в своей штрафной площади, так и в чужой. Мы все понимаем, какая тут динамика и конкурентоспособность, на арене «Ливерпуля». Мы давно не побеждали на «Энфилде», но сейчас у нас есть возможность, - цитирует слова Артеты BBC Sport.

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