«Ливерпуль» только в апреле впервые пропустил на «Энфилде» в АПЛ в 2023 году

В воскресенье «Ливерпуль» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Арсенала». В первые полчаса поединка гости из Лондона смогли организовать два гола – отличились Габриэл Мартинелли и Габриэль Жезус.

Любопытно, что это первые пропущенные голы «Ливерпуля» в домашних матчах Премьер-лиги в 2023 году. Предыдущие игры чемпионата на «Энфилде» в текущем календарном голу завершились с такими результатами:

«Ливерпуль» - «Челси» 0:0;

«Ливерпуль» - «Эвертон» 2:0;

«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» 2:0;

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 7:0.

Следить за развитием событий в матче между «Ливерпулем» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции.