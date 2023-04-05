Клопп: «Мы найдём способ, как доставить проблемы «Арсеналу»

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от следующего матча своей команды. Напомним, в следующем туре Английской премьер-лиги мерсисайдцы встретятся с лидером чемпионата в лице лондонского «Арсенала».

«Нам предстоит сыграть с другим соперником и сделать другую работу. Мы найдём способ, как доставить проблемы «Арсеналу»

Напомним, целью «Ливерпуля» является финишировать в зоне Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона. Команда при этом сейчас идёт на восьмом месте отставая от четвёртой строчки на 7 очков. В последний раз мерсисайдцы не финишировали в зоне Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.