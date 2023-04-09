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Клопп: «Чуть типичный наш матч»

09 Апреля 2023 • 21:18 Комментировать
Ливерпуль
2:2
Арсенал
окончен

В центральном матче тридцатого тура АПЛ «Ливерпуль» смог спастись от поражения в игре с «Арсеналом», подопечные Юргена Клоппа проигрывали 0:2, но сумели отыграть один гол еще до перерыва, а затем и во второй половине встречи. Немецкий специалист считает, что игра была чуть типичной для его команды в нынешнем сезоне.

- Чуть типичная игра для нас в этом сезоне. Совершенно открытый матч, они начали забивать, но у нас была хорошая реакция на это. В конце концов, это был зрелищный матч. Поражен, что со всеми нашими возможностями в конце игры мы так и не выиграли, - цитирует слова Клоппа Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Юрген Клопп
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