Клопп — о матче с «Арсеналом»: «У меня очень хорошее предчувствие перед игрой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 30-го тура АПЛ против «Арсенала».

Специалист отметил, что в предстоящей встрече мерсисайдцам не стоит полагаться лишь на поддержку болельщиков, которые придут на стадион «Энфилд» поддержать свою команду.

«Энфилд» не единственное, на что мы должны полагаться, но ни для кого не секрет, что болельщики и стадион на нашей стороне. У меня очень хорошее предчувствие перед игрой», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Арсенал», опережающий восьмой «Ливерпуль» на 29 очков.