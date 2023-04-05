Гакпо: «Ливерпуль» ещё может финишировать в топ-4»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о перспективах команды в оставшейся части сезона.

Коллектив Юргена Клоппа ведёт борьбу за попадание в верхнюю четвёрку Премьер-лиги, что позволит сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В настоящий момент мерсисайдцы занимают восьмую строчку, на восемь очков отставая от идущих четвёртыми и пятыми «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

«Мы всё ещё можем финишировать в четвёрке, мы должны в это верить. Нам следует сплотиться и сделать всё от нас зависящее. Нужно продолжать идти вперёд. Нам пришлось непросто в матче против «Манчестер Сити», но мы способны преодолеть трудности, если будет собой», – цитирует Liverpool Echo нидерландца.