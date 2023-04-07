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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Артета несколько лет строил эту команду»

07 Апреля 2023 • 12:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
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09.04 18:30

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко ценит успехи лондонского «Арсенала», который в текущем сезоне лидирует в турнирной таблице английского чемпионата Премьер-лиги. В воскресенье «Ливерпулю» предстоит сразиться именно с командой испанского специалиста Микеля Артеты.

- Они отличаются от «Челси» (предыдущего соперника «Ливерпуля»). Микель строит эту команду несколько лет, и сейчас виден впечатляющий результат. Очень хороший футбол, очень хорошие игрока и игровые планы, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В последний раз «Арсенал» становился чемпионом Англии в 2004 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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