Клопп: «Артета несколько лет строил эту команду»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко ценит успехи лондонского «Арсенала», который в текущем сезоне лидирует в турнирной таблице английского чемпионата Премьер-лиги. В воскресенье «Ливерпулю» предстоит сразиться именно с командой испанского специалиста Микеля Артеты.

- Они отличаются от «Челси» (предыдущего соперника «Ливерпуля»). Микель строит эту команду несколько лет, и сейчас виден впечатляющий результат. Очень хороший футбол, очень хорошие игрока и игровые планы, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В последний раз «Арсенал» становился чемпионом Англии в 2004 году.