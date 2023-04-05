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«Арсенал» ведёт переговоры по продлению контракта с Рейссом Нельсоном

05 Апреля 2023 • 15:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
09.04 18:30

Лондонский «Арсенал» хочет продлить контракт со своим воспитанником Рейссом Нельсоном. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «канониров» уже обсуждает с англичанином условия новой сделки.

Напомним, текущий контракт Нельсона с «Арсеналом» истекает в конце нынешнего сезона. Тренерский штаб и руководство «канониров» хочет сохранить 23-летнего футболиста, который в этой кампании внёс важный вклад в лидерство команды в Английской премьер-лиге.

На счету Нельсона три гола и два ассиста в этом розыгрыше чемпионата Англии. Один из голов Рейсса принёс команде победу в матче с «Борнмутом» на последних секундах.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рейсс Нельсон
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