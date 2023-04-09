«Ливерпуль» притормозил лидера: нереализованный пенальти Салаха не помешал уйти с 0:2 против «Арсенала»

«Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» сошлись в рамках чемпионата Англии. Встреча 30-го тура АПЛ состоялась 9 апреля на стадионе «Энфилд».

Продолжает свою «Лигу чемпионов» Юрген Клопп. После вылета от «Реала» у «Ливерпуля» сплошь топ-матчи, результаты которых оставляют желать лучшего. «Манчестер Сити» разгромил «красных», «Челси» обязан был обыгрывать, но два гола не засчитали. Последней остановкой значился «Энфилд», на который прибыл лидер сезона – лондонский «Арсенал».

Юрген Клопп предоставил отдых Дарвину, в атакующем трио выставив Жоту, Гакпо и Салаха. За Лондон в атаке ожидаемо бегали Мартинелли, Сака и Жезус. И начали эти парни очень резво. Уже на седьмой минуте они организовали быстрый гол: Букайо Сака сыграл на Мартина Эдегора, побежал открываться в штрафную, однако вмешался удачно ван Дейк, от которого случился нужный для Мартинелли рикошет. Габи ворвался в штрафную и послал мяч мимо Алиссона – 0:1.

Следом проверил бразильского голкипера Александр Зинченко. После вертикальной передачи от Эдегора украинец классно крутил в нижний угол, но туда же нырнул и Алиссон, спасший команду от гола. Но тогда гола не случилось, удвоили преимущество «Арсенала» два Габриэла. Джака закинул мяч на Мартинелли, тот переложил мяч под рабочую ногу и навесил во вратарскую. Между Робертсоном и ван Дейком открылся Жезус и в прыжке вколотил мяч в сетку – 0:2.

Только после двух голов «Арсенала» проснулись наконец хозяева. Первый шанс, правда, Салах запорол. Хендерсон подкараулил ошибку Джаки и сразу же вывел на ударную позицию Мо. Позиция была убойной, но Мо умудрился пробить мимо ворот. Исправился египтянин под конец тайма: Жота ускорился на передачу Джонса и прострелил с фланга, Хендерсон непонятным образом продлил полёт мяча, а Мохамед Салах уже завершил атаку, замкнув на дальней штанге – 1:2.

Вот только во втором тайме египтянин сам же забрал документы, поданные на звание лучшего игрока матча. Давление «Ливерпуля» привело к пенальти, назначенному за снос Диогу Жоты – перестарался Роб Холдинг. Мохамед Салах подошёл к 11-метровой отметке, целил в левый угол, но пробил мимо створа. Загубленный пенальти надломил «Ливерпуль». На кураже ещё создали момент для Салаха, однако с его обводящим ударом справился Рамсдейл, и затихли «канониры».

Только в концовке матча с толком заиграли «красные». Должен был делать 2:2 Дарвин Нуньес, под прессингом защитника вырвавшийся на рандеву с Рамсдейлом, но не смог переиграть голкипера уругваец. Зато справился со своей задачей Фирмино: Салах начал атаку, в завершении которой Трент прокинул мяч между ног Зинченко и навесил мягко на дальнюю штангу, где Роберто Фирмино головой пробил под перекладину – 2:2.

Ничья в матче «Ливерпуля» и «Арсенала» оставляет «красных» в середине турнирной таблицы, особо не меняя для них правил игры, а вот «канониры» притормозили, «Манчестер Сити» может воспользоваться шансом.