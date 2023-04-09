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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» притормозил лидера: нереализованный пенальти Салаха не помешал уйти с 0:2 против «Арсенала»

09 Апреля 2023 • 20:29 Комментировать (7)
Ливерпуль
2:2
Арсенал
окончен

«Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» сошлись в рамках чемпионата Англии. Встреча 30-го тура АПЛ состоялась 9 апреля на стадионе «Энфилд».

Протокол игры  
Ливерпуль2:2Арсенал
  8'Мартинелли Габриэл (0:1)
  28'Жезус Габриэл (0:2)
(1:2) Салах Мохамед42'  
(2:2) Фирмино Роберто87'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  41'Конате ИбраимаВан Дейк Виргил  31'Робертсон Эндрю  46'Хендерсон ДжорданФабиньо Энрике  55' 78' (Фирмино Роберто ( 78') Джонс Кёртис 60' (Нуньес Дарвин ( 60') Салах МохамедГакпо КодиЖота Диогу 60' (Алькантара Тьяго ( 60')
Запасные: Гомес ДжоМилнер ДжеймсКеллехер КаомхинЦимикас КостасЭллиотт ХарвиМатип Жоэль
Рамсдейл Аарон  53'Уайт Бен  23'Холдинг РобГабриэль дос СантосЗинченко Александр 88' (Тирни Киран ( 88') Эдегор Мартин 80' (Троссар Леандро ( 80') Парти ТомасДжака Гранит  41'Сака Букайо  84'Жезус Габриэл 80' (Кивёр Якуб ( 80') Мартинелли Габриэл
Запасные: Виейра ФабиуНелсон РайсТёрнер МэттУолтерс РеуэлЖоржиньо IIСмит-Роу Эмил
09 апреля. Стадион "Энфилд".

 

Продолжает свою «Лигу чемпионов» Юрген Клопп. После вылета от «Реала» у «Ливерпуля» сплошь топ-матчи, результаты которых оставляют желать лучшего. «Манчестер Сити» разгромил «красных», «Челси» обязан был обыгрывать, но два гола не засчитали. Последней остановкой значился «Энфилд», на который прибыл лидер сезона – лондонский «Арсенал».

Юрген Клопп предоставил отдых Дарвину, в атакующем трио выставив Жоту, Гакпо и Салаха. За Лондон в атаке ожидаемо бегали Мартинелли, Сака и Жезус. И начали эти парни очень резво. Уже на седьмой минуте они организовали быстрый гол: Букайо Сака сыграл на Мартина Эдегора, побежал открываться в штрафную, однако вмешался удачно ван Дейк, от которого случился нужный для Мартинелли рикошет. Габи ворвался в штрафную и послал мяч мимо Алиссона – 0:1.

Следом проверил бразильского голкипера Александр Зинченко. После вертикальной передачи от Эдегора украинец классно крутил в нижний угол, но туда же нырнул и Алиссон, спасший команду от гола. Но тогда гола не случилось, удвоили преимущество «Арсенала» два Габриэла. Джака закинул мяч на Мартинелли, тот переложил мяч под рабочую ногу и навесил во вратарскую. Между Робертсоном и ван Дейком открылся Жезус и в прыжке вколотил мяч в сетку – 0:2.

Только после двух голов «Арсенала» проснулись наконец хозяева. Первый шанс, правда, Салах запорол. Хендерсон подкараулил ошибку Джаки и сразу же вывел на ударную позицию Мо. Позиция была убойной, но Мо умудрился пробить мимо ворот. Исправился египтянин под конец тайма: Жота ускорился на передачу Джонса и прострелил с фланга, Хендерсон непонятным образом продлил полёт мяча, а Мохамед Салах уже завершил атаку, замкнув на дальней штанге – 1:2.

Вот только во втором тайме египтянин сам же забрал документы, поданные на звание лучшего игрока матча. Давление «Ливерпуля» привело к пенальти, назначенному за снос Диогу Жоты – перестарался Роб Холдинг. Мохамед Салах подошёл к 11-метровой отметке, целил в левый угол, но пробил мимо створа. Загубленный пенальти надломил «Ливерпуль». На кураже ещё создали момент для Салаха, однако с его обводящим ударом справился Рамсдейл, и затихли «канониры».

Только в концовке матча с толком заиграли «красные». Должен был делать 2:2 Дарвин Нуньес, под прессингом защитника вырвавшийся на рандеву с Рамсдейлом, но не смог переиграть голкипера уругваец. Зато справился со своей задачей Фирмино: Салах начал атаку, в завершении которой Трент прокинул мяч между ног Зинченко и навесил мягко на дальнюю штангу, где Роберто Фирмино головой пробил под перекладину – 2:2.

Ничья в матче «Ливерпуля» и «Арсенала» оставляет «красных» в середине турнирной таблицы, особо не меняя для них правил игры, а вот «канониры» притормозили, «Манчестер Сити» может воспользоваться шансом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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rossoneri forza
09 Апреля 2023 в 21:35
Отличный матч, зрелищную игру показали обе команды, как обычно и бывает в поединках между скаузерами и канонирами. В конце "Ливерпуль" мог даже вырвать победу.
biz_plan
09 Апреля 2023 в 20:46
Ливерпуль первый тайм вообще не играл.
А во втором транжирил моменты.
Куда делся Ливерпуль?
snk6565
09 Апреля 2023 в 20:38
Арсенал превращается в мерзких каталонских жаб...Жезус - клоун, который заслуживал минимум желтой...про бокового судью я вообще молчу...и так этот балаган тянут к чемпионству уже не в первом матче...но...по большому счету ливер сам виноват
Zed2891
09 Апреля 2023 в 20:56
То что валяются, это конечно мерзко, но в чем их тянут к чемпионству то???
LMI
09 Апреля 2023 в 20:38
Плохая игра. Весьма плохая
FORZAYOU
09 Апреля 2023 в 20:30
Огнище!!!!
KentYo
09 Апреля 2023 в 20:29
К сожалению, это не похоже на чемпионскую игру...
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