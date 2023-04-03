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«Арсенал» готов предложить «Ювентусу» двух игроков в обмен на Влаховича слухи

03 Апреля 2023 • 00:10 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
08.04 21:45

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович по-прежнему интересен «Арсеналу».

Лондонский клуб давно считается одним из претендентов на 23-летнего серба, и его уход предстоящим летом считается весьма вероятным сценарием, учитывая возможное непопадание «Ювентуса» в Лигу чемпионов. Согласно Calciomercato, «Арсенал» готов включить в сделку по Влаховичу сразу двух своих игроков: в Турин могут отправиться полузащитник Гранит Джака и вингер Николя Пепе. Последний проводит текущий сезон во французской «Ницце» на правах аренды.

Стоимость Душана Влаховича оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро, Гранита Джаки – в 28 млн, Николя Пепе – в 22 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Гранит Джака Душан Влахович Николя Пепе трансферы футбола - лето 2023
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