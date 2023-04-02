Невилл рассказал, при каком условии чемпионство «Арсенала» будет предопределено

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о перспективах лондонского «Арсенала».

После победы над «Лидсом» (4:1) «канониры» сохранили восьмиочковый отрыв от «Манчестер Сити». У «горожан» при этом остаётся один матч в запасе.

«Шесть или восемь недель назад я был уверен, что «Манчестер Сити» всё же выиграет чемпионат, но сейчас я думаю, что шансы примерно 50 на 50. Если «Арсенал» сумеет обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде», то, на мой взгляд, команда заберёт титул», – заявил телеэксперт, работающий на Sky Sports.

«Арсенал» сыграет на выезде против «Ливерпуля» уже в следующем туре. Встреча состоится 9 апреля.