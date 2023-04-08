Холанн рассказал, будет ли смотреть матч «Арсенала» против «Ливерпуля»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о предстоящей встрече главного конкурента в борьбе за чемпионство.

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» (4:1), а сам норвежец отметился дублем и достиг отметки в 30 голов в Премьер-лиге. После матча журналисты спросили у форварда, будет ли он смотреть воскресный матч «Ливерпуля» против «Арсенала»: «Честно говоря, я планирую повидаться со своей семьёй, поэтому, думаю, у меня не будет времени, чтобы посмотреть этот матч», – сказал в интервью Sky Sports лучший бомбардир чемпионата Англии.

В настоящий момент «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на пять очков. Обе команды провели по 29 матчей.