Эдерсон сделал выбор между сейвами и голевыми передачами

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес ответил на вопрос, что для него важнее — голевые передачи или сейвы.

«Конечно, я выберу сейвы, для этого я прилагаю все усилия. Но я очень люблю делать голевые передачи, ведь это происходит не каждый день. Я люблю начинать атаки команды передачами, именно поэтому Гвардиола пригласил меня», — цитирует Эдерсона Sky Sports.

В текущем сезоне 29-летний голкипер провел 36 матчей за «Манчестер Сити», в которых пропустил 31 гол и 15 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Помимо этого, на счету Эдерсона один ассист.

Подопечные Гвардиолы идут на второй строчке в АПЛ, набрав 64 очка за 28 игр.