Гюндоган – о матче с «Баварией»: «Обе команды хотят выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Напомним, первый поединок стартует уже на следующей неделе.

«Обе команды хотят выиграть Лигу чемпионов и готовы вложить всё для достижения цели. Мы знаем о сильных сторонах «Баварии», особенно когда они играют дома. Это будет встреча двух лучших тренеров в мире. Оба одержимы своим стилем и уделяют большое внимание деталям», – заявил Гюндоган в интервью изданию Bild.

Гюндоган в нынешнем сезоне отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в чемпионате. В конце кампании игрок может стать свободным агентом.