Тухель: «Чупо-Мотинг под сомнением на первый матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что нападающий Эрик Чупо-Мотинг может пропустить первый четвертьфинальный матч против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Напомним, на днях камерунец получил очередное повреждение.

«Сможет ли Чупо-Мотинг сыграть против «Манчестер Сити»? Нам придётся сильно постараться, чтобы это было реально. С «Фрайбургом» он точно не сыграет, так как будет получать лечение. Нужно ждать и смотреть. У нас нет много времени», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Чупо-Мотинг несколько недель назад продлил контракт с «Баварией» до конца следующего сезона. На счету камерунца 10 голов в этом розыгрыше Бундеслиги.