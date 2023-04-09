Де Брёйне: «Если бы я попробовал повторить удар Холанна, то попал бы в больницу!»

В матче тридцатого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» обыграл с крупным счетом в гостях «Саутгемптон», и два гола в этой игре забил Эрлинг Холанн. Его напарник по клубу Кевин де Брёйне восторгается голами Холанна, особенно ему понравился второй мяч норвежца.

- Его второй гол - просто шедевр! Клянусь, я бы угодил на больничную койку, попробуй повторить такой удар. Холанн счастлив в нашей команде, мы ему создаем моменты, а он делает все как надо, - цитирует слова Холанна BBC Sport.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Лестер», это случится пятнадцатого апреля.