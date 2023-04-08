Гвардиола: «Не переоценивайте меня как тренера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, нравится ли ему наблюдать за прогрессом своих футболистов.

«Абсолютно. Но не переоценивайте меня как тренера. Всё зависит от них самих. Это зависит от того, что у них в головах, от их стремления правильно жить и сосредотачиваться на своей работе на 100%, 24 на 7», - сказал Гвардиола Sky Sports.

В субботу «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Саутгемптона». Не пропустите трансляцию этого матча в текстовом формате. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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