Холанн вернулся: Гвардиола выбрал состав «Манчестер Сити» на матч с «Саутгемптоном»

Субботнюю программу 30-го тура Английской премьер-лиги будет закрывать матч между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Грилиш, Марез, Холанн.

Как видим, форвард Эрлинг Холанн вернулся в состав после пропущенной игры из-за проблем с пахом.

Матч между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице Премьер-лиги. От «Арсенала» команда Гвардиолы отстаёт на восемь очков, проведя на игру меньше.