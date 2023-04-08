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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн вернулся: Гвардиола выбрал состав «Манчестер Сити» на матч с «Саутгемптоном»

08 Апреля 2023 • 18:36 Комментировать
Саутгемптон
0:0
Манчестер Сити
1 11.50 X 6.00 2 1.25
1-й тайм

Субботнюю программу 30-го тура Английской премьер-лиги будет закрывать матч между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Грилиш, Марез, Холанн.

Как видим, форвард Эрлинг Холанн вернулся в состав после пропущенной игры из-за проблем с пахом. 

Матч между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице Премьер-лиги. От «Арсенала» команда Гвардиолы отстаёт на восемь очков, проведя на игру меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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