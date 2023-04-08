Гвардиола: «Нам повезло забить в конце первого тайма»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы над «Саутгемптоном» (1:0).

«Горожане» добыли три очка благодаря дублю Эрлинга Холанна, также по голу в свой актив записали Джек Грилиш и Хулиан Альварес.

«Саутгемптон» был очень хорош в первом тайме, действовал очень организованно. Мы были небрежны, и нам повезло открыть счёт в конце первого тайма. После перерыва всё пошло намного лучше. Я очень уважаю «Саутгемптон» – соперник продолжил биться, нам не было легко в этой встрече», – рассказал в интервью Sky Sports испанский наставник.

Сегодняшняя победа позволила «Манчестер Сити» сократить отставание от лидирующего «Арсенала» до пяти очков. В воскресенье «канониры» сыграют против «Ливерпуля».