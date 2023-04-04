«Бавария» может продлить аренду Канселу

Будущее крайнего защитника Жоау Канселу остаётся неопределённым.

28-летний футболист до конца текущего сезона будет выступать за «Баварию», которая арендовала его у «Манчестер Сити». Мюнхенский клуб не станет активировать опцию выкупа в размере 70 млн евро, и если руководству немецкого гранда не удастся уговорить представителей «горожан» продать португальца на других условиях, весьма вероятным сценарием может стать повторная аренда игрока, сообщает журналист Кристиан Фальк.

В семи матчах за «Баварию» Жоау Канселу отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Его соглашение с «Манчестер Сити» рассчитано до 2027 года.