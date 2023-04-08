Эдерсон: «Важные игроки уходят, но амбиции «Манчестер Сити» остаются прежними»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес поделился мыслями о состоянии команды.

«Я здесь уже шесть лет, и моя жизнь сильно изменилась с момента переезда. Мы сохраняем основную группу игроков, хотя за это время команду покинули такие легенды, как Агуэро, Компани, Яя Туре, Фернандиньо, Давид Сильва. Все они помогали творить историю, вместе мы добивались побед и выигрывали титулы, но амбиции «Манчестер Сити» остаются прежними, даже когда уходят важные игроки», – приводит пресс-служба клуба слова бразильца.

Эдерсон перебрался в стан «горожан» в 2017 году из «Бенфики». На его счету 277 матчей за команду Хосепа Гвардиолы.