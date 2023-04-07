Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола связывает давление на тренеров с инвестициями

07 Апреля 2023 • 17:26 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
1 12.50 X 6.20 2 1.25
08.04 19:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции ответил на вопрос, сколько времени должно быть у тренеров.

«Думаю, решения о тренерах должны принимать спортивный директор и владельцы. Когда я был моложе, в этой стране существовала традиция сохранять тренеров. Сегодня же тренеры сталкиваются с большим давлением из-за больших инвестиций клубов. В каком-то смысле я это понимаю. Таковы реалии, и нам – тренерам – приходится адаптироваться к ним», - сказал Гвардиола журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт 8 апреля – против «Саутгемптона» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.04.23 в 14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
1.47 4.60 6.80
Видео
08.04.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
4.00 3.55 1.97
Видео
08.04.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
2.70 3.40 2.70
Видео
08.04.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
2.18 3.50 3.35
Видео
08.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
3.15 3.45 2.31
Видео
08.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
1.83 3.75 4.40
Видео
08.04.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.78 3.85 4.60
Видео
08.04.23 в 19:30
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
10.00 5.60 1.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
18:34 · Англия. Премьер-лига
Эллардайс может возглавить «Лестер» слухи
17:34 · Англия. Премьер-лига
Марш провёл переговоры с «Лестером»
17:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола связывает давление на тренеров с инвестициями
17:22 · Англия. Премьер-лига
Кэрролл рассказал об оскорблениях от болельщиков «Ливерпуля»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола готов поужинать с Лэмпардом, но позже
16:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему его никогда не увольняли 1
16:45 · Англия. Премьер-лига
Тренер никак не повлияет на уход Тилеманса из «Лестера»
16:26 · Англия. Премьер-лига
Холанн готов выйти на поле в ближайшем матче
16:24 · Англия. Премьер-лига
Эриксен будет в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч против «Эвертона»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о матче с «Арсеналом»: «У меня очень хорошее предчувствие перед игрой»
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» планирует арендовать Канселу
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в курсе о большом интересе к Кристенсену со стороны клубов АПЛ
14:50 · Англия. Премьер-лига
Хиддинк советует «Челси» рассмотреть Лэмпарда как постоянного тренера
14:16 · Англия. Премьер-лига
Девушка Пике могла изменить ему… с Гвардиолой 3
14:00 · Англия. Премьер-лига
Ковачич может сменить «Челси» на итальянский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем