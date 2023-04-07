Гвардиола связывает давление на тренеров с инвестициями

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции ответил на вопрос, сколько времени должно быть у тренеров.

«Думаю, решения о тренерах должны принимать спортивный директор и владельцы. Когда я был моложе, в этой стране существовала традиция сохранять тренеров. Сегодня же тренеры сталкиваются с большим давлением из-за больших инвестиций клубов. В каком-то смысле я это понимаю. Таковы реалии, и нам – тренерам – приходится адаптироваться к ним», - сказал Гвардиола журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт 8 апреля – против «Саутгемптона» на выезде.