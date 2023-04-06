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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уорд-Праус заинтересовал ещё один топ-клуб АПЛ

06 Апреля 2023 • 02:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
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08.04 14:30

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус может пополнить ряды одного из грандов Английской премьер-лиги.

Лидер «святых» всерьёз рассматривает возможность ухода после завершения сезона, что практически точно произойдёт, если команда вылетит в Чемпионшип. Как сообщает издание Football Insider, список претендентов на капитана «Саутгемптона» пополнил «Манчестер Юнайтед». Ранее в СМИ появлялись сведения об интересе к хавбеку со стороны «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джеймса Уорд-Прауса в 38 млн евро.

«Саутгемптон» занимает последнюю строчку в турнирной таблице – команда находится в четырёх очках от спасительного 17-го места.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед Джеймс Уорд-Праус трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЭВЕРТОН
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