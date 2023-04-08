«Саутгемптон» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 30-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Саутгемптон» и «Манчестер Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Саутгемптон - Манчестер Сити
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Протокол игры
Базуну Гэвин•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Беднарек Ян•Белла-Кочап Армель•Уокер-Питерс Кайл•Лавия Ромео•Уорд-Праус Джеймс•Эльюнусси Мохамед•Уолкотт Тео•Алькарас Карлос•Сулемана Камалдин
08 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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