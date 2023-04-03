«Бавария» не планирует выкупать Канселу

Защитник «Баварии» Жоау Канселу может вернуться в «Манчестер Сити» после окончания срока аренды.

Португалец арендован мюнхенским грандом до конца текущего сезона с возможностью выкупа за 70 млн евро. Ранее сообщалось, что «Бавария» вряд ли сможет позволить себе трансфер на обозначенных условиях, однако переход вполне возможен, если «Манчестер Сити» сделает скидку. Согласно обновлённому отчёту журналиста Георга Хольцнера, в настоящий момент в «Баварии» не планируют выкупать 28-летнего игрока – даже если для этого потребуется менее 70 млн евро. Руководство клуба не в восторге от непростого характера латераля.

Жоау Канселу провёл десять матчей за «Баварию», записав себе в актив один гол и четыре ассиста.