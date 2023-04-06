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Эдерсон признался, что не мог концентрироваться на футболе из-за британской погоды

06 Апреля 2023 • 22:51 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Сити
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08.04 19:30

Страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес назвал то, к чему ему в Англии долго не удавалось привыкнуть – это холодная погода.

«С момента приезда в Англию на меня сильно давил холод, особенно в Манчестере на севере Англии дождь идёт очень часто. Именно к этому мне было тяжелее всего привыкнуть», - признался голкипер Sky Sports, добавив, что из-за погоды ему порой было сложно концентрировать своё внимание на футболе.

Эдерсон является уроженцем бразильского штата Сан-Паулу, в стане «горожан» 29-летний голкипер выступает уже шесть лет – с 2017 года. Тогда он перебрался в английский гранд из португальской «Бенфики».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эдерсон Мораес
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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