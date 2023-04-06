Эдерсон признался, что не мог концентрироваться на футболе из-за британской погоды

Страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес назвал то, к чему ему в Англии долго не удавалось привыкнуть – это холодная погода.

«С момента приезда в Англию на меня сильно давил холод, особенно в Манчестере на севере Англии дождь идёт очень часто. Именно к этому мне было тяжелее всего привыкнуть», - признался голкипер Sky Sports, добавив, что из-за погоды ему порой было сложно концентрировать своё внимание на футболе.

Эдерсон является уроженцем бразильского штата Сан-Паулу, в стане «горожан» 29-летний голкипер выступает уже шесть лет – с 2017 года. Тогда он перебрался в английский гранд из португальской «Бенфики».