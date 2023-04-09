Селлес: «Всё кончилось после второго гола»

В матче тридцатого тура английского чемпионата «Саутгемптон» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» - на четыре гола «горожан» «святые» смогли ответить лишь одним мячом. Итоги матча прокомментировал новый наставник «Саутгемптона» Рубен Селлес:

- Я думаю, что до второго гола мы придерживались плана и все было неплохо. Мы старались оставаться в игре как можно больше. Более того, пытались держать соперника на его половине поля. Долгое время это работало. Мы хотели выиграть, но когда пропустили второй гол, все закончилось, - цитирует слова Селлеса BBC Sport.

В следующем туре «Саутгемптон» также сыграет дома, команда примет «Кристал Пэлас».