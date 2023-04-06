Канселу готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Переход защитника «Баварии» Жоау Канселу в каталонскую «Барселону» всё ещё возможен. По информации от издания Sport, трансфер португальца на «Камп Ноу» нельзя исключать.

Как сообщает источник, Канселу готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перебраться в «Барселону». Каталонская команда была бы рада получить такого высококлассного правого защитника, но проблемы могут возникнуть из-за финансовой ситуации.

За «Баварию» Канселу выступает на правах аренды. Футболист до сих пор принадлежит «Манчестер Сити», который будет требовать внушительную сумму за выкуп португальца.