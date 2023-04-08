Де Брёйне – о 100-м ассисте в АПЛ: «Я горжусь, но это не только моя заслуга»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал, что думает о своём достижении.

В субботнем поединке против «Саутгемптона» бельгиец отметился голевой передачей на Эрлинга Холанна, достигнув отметки в сто ассистов в рамках Премьер-лиги.

«Я читал об этом перед игрой, в интернете многие обсуждали этот показатель. Я просто стараюсь создавать как можно больше моментов для своих товарищей по команде. Конечно, я горжусь этим достижением, но это не только моя заслуга – многое также зависит от того, кто завершает. Я должен продолжать работать.

Я достиг этого показателя на 56 игр быстрее Фабрегаса? Я бы не стал сравнивать. Сеск – исключительный футболист. Я просто делаю свою работу», – цитирует BBC де Брёйне.