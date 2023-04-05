Гюндоган: «Тухель помог мне сделать большие шаги в карьере»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вспомнил о работе с Томасом Тухелем, под руководством которого выступал в дортмундской «Боруссии» в сезоне-2015/16. Напомним, Тухель ныне возглавляет «Баварию», с которой «Манчестер Сити» придётся встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Тренировки Тухеля запомнились невероятным качеством и интенсивностью. Он любит зацикливаться на мелких деталях. Например, Томас часто вырезал удачные моменты из матчей, чтобы показать, чего хочет от меня видеть. Тухель помог мне сделать очень большие шаги в карьере, несмотря на то, что под его руководством я играл всего один сезон», – сказал Гюндоган в интервью Sport Bild.