Гвардиола отметил прогресс Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил прогресс атакующего полузащитника Джека Грилиша.

«Да, он действительно хорошо играет в этом сезоне. Но в то же время, как он знает, мы хотим большего. Может быть, когда он приехал, то подумал: «Я недостаточно хорош, эта команда выиграла Премьер-лигу». Иногда игроки сразу адаптируются, а иногда им нужно больше времени. Джек приехал сюда не на один сезон, он здесь надолго. Он важный игрок для нас», - сказал Гвардиола Sky Sports.

В сезоне 2022/2023 Джек Грилиш провёл 37 матчей, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач на партнёров.