Кевин де Брёйне отдал 100-ю голевую передачу в АПЛ

Сейчас проходит матч 30-го тура Английской премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити».

На 45-минуте полузащитник «горожан» Кевин де Брёйне отметился результативной передачей на новрежца Эрлинга Холанна.

Для бельгийца эта передача стала сотой в АПЛ. Он стал пятым игроком в истории, которому покорилась эта отметка.

Футболисты, которым покорилась отметка в 100 результативных передач в АПЛ:

162 - Райан Гиггз;

111 - Сеск Фабрегас;

103 - Уэйн Руни;

102 - Фрэнк Лэмпард;

100 - Кевин де Брёйне

Также де бельгиец быстрее всех достиг этой отметки: ему понадобилось 237 матчей.