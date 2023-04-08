Кевин де Брёйне отдал 100-ю голевую передачу в АПЛ

Сейчас проходит матч 30-го тура Английской премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити».
На 45-минуте полузащитник «горожан» Кевин де Брёйне отметился результативной передачей на новрежца Эрлинга Холанна.
Для бельгийца эта передача стала сотой в АПЛ. Он стал пятым игроком в истории, которому покорилась эта отметка.
Футболисты, которым покорилась отметка в 100 результативных передач в АПЛ:
162 - Райан Гиггз;
111 - Сеск Фабрегас;
103 - Уэйн Руни;
102 - Фрэнк Лэмпард;
100 - Кевин де Брёйне
Также де бельгиец быстрее всех достиг этой отметки: ему понадобилось 237 матчей.
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